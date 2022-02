Rus bombası piyasaya da düştü

Rusya'nın dün sabah saatlerinde başlattığı Ukrayna işgali , piyasaları da savaş alanına çevirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in Rus birliklerinin Donbas 'a girmesini emretmesi üzerine dakikalar içinde petrol 100 doları aştı. Brent petrolün fiyatı 2014'ten beri ilk kez 100 doların üzerini gördü. 105 dolara kadar çıktı. Enerji tedarikinde yaşanabilecek kısıntılara ilişkin endişeler, mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatlarını uçurdu. Gaz fiyatları yüzde 30 yükselerek 125 euroya çıktı.Altınının onsu 1.970 dolar seviyesine çıkarak 9 ayın zirvesini gördü. Böylece tarihinin en yüksek ikinci seviyesine çıktı. Artış oranı yüzde 3'e kadar yükseldi. Değerli madenlerde de tarihin en yüksek seviyeleri görüldü.Yüzde 3'e yakın artış kaydeden nikel, 11.77 dolarla Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Paladyum fiyatı yüzde 3'ün üzerinde artışla 2 bin 564 dolara, platin de yüzde 2'ye yakın yükselerek bin 117 dolara kadar çıktı. Alüminyum fiyatında yüzde 3, çinkoda yüzde 1.2 civarında yükseliş yaşandı.Altın ve petrol dışında buğday fiyatları da sıçradı. Buğday 9.34 dolarla 9.5 yılın zirvesine tırmandı. Yüzde 6'ya yakın yükselen buğday fiyatları, haftalık bazda yüzde 16.3, yılbaşına göre ise yüzde 21.3 artış kaydetti. Dünya buğday ihracatının yüzde 25'ini yapan iki ülkedeki durumun birçok ülkede gıda krizi çıkarması da bekleniyor. Diğer tarım emtialarından mısırda yüzde 5'lik artışla Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviye görüldü. Pamuk fiyatlarında yüzde 1, soya fasulyesinde yüzde 4.5 artış yaşandı.BORSALAR tarihinin en kötü günlerinden birini yaşadı. Savaşın tarafı olan Rusya'da RTS endeksinin düşüşü yüzde 50'ye ulaştı. Kayıplar kısmen telafi edilse de düşüş yüzde 30'larda kaldı. Sberbank 'ın hisseleri yüzde 51 düşüşle 102 rubleden, Gazprom hisseleri ise yüzde 38 değer kaybıyla 170 rubleden işlem gördü. Rusya'nın CDS'leri yüzde 100'ün üzerinde artarak 880'e çıktı. Avrupa piyasaları ise açılışta keskin bir düşüş yaşadı. Stoxx 600 endeksi yüzde 3'ten fazla kayıpla yılın en düşük noktasına geriledi. Almanya'nın DAX endeksi yüzde 5 kayıpla bölgesel kayıplara öncülük etti. Fransa'da CAC40 endeksi yüzde 4, İngiltere'de FTSE yüzde 3 değer kaybı yaşadı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel düşüşe paralel olarak yüzde 9'dan fazla değer kaybetti. BİST 100 endeksi yüzde 8.17 düşüşle günü bin 851 puandan kapattı. ABD borsaları da açılışta yüzde 3'e varan düşüşler yaşadı.RUSYA'NIN Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin yakından izlendiğini bildiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkilerinin tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla ilgili bakanlıklarla istişare içinde takip edildiğini, gereken tüm tedbirlerin kararlıkla alınacağını açıkladı. Türkiye ekonomisinin sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası finansal piyasalarda gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın TL ve TL cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir" denildi.