Sanayiye 948 bin personel aranıyor

İŞKUR kasım ayında 101 bin 771 kişiyi işe yerleştirdi. Yılın ilk 11 ayında ise 1.3 milyon kişinin işe yerleştirmesine aracılık edildi. Kasım ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 169 bin 528 olurken, 2024 yılı ocak-kasım döneminde bu rakam 2.4 milyon olarak şekillendi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 948 bin 265 ile imalat sanayi sektöründe görüldü. Kasım ayında düzenlenen 1.225 aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 4.436 kişi yararlandı.2024 yılı aktif işgücü hizmetleri kapsamında; 13.517 İşbaşı Eğitim Programına 60.165 kişi ve 64 Mesleki Eğitim Kursuna 2.492 kişi katıldı. 2024 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla "Dokuma Konfeksiyon Makineci, Tren Makinisti (Demiryolu) ve Seramik İmal İşçisi" mesleklerinde bulunuyor.