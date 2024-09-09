Sensörler ve uydu verileri kullanılarak toprak analizi yapılacak

Hükümetin ekonomide üç yıl kapsayan 2025-2027 Orta Vadeli Programı'nda tarım sektörüne ilişkin önemli hedefler yer alıyor. 2025 yılı sonunda hayata geçirilecek projelerden en önemlisi "genel tarım sayımı" olacak. İki aşamada gerçekleştirilecek genel tarım sayımı ile son veriler ışığında tarımsal politikaların alt yapısı belirlenecek ve oluşturulan tarım envanteriyle "Tarım Bilgi Sistemi" güçlendirilecek. SABAH'ın edindiği bilgiye göre; 2025 yılında tarım sektöründe atılıma ön ayak olacak projelerin başında etkin sulama geliyor. OVP'de tarımsal üretim ve verimlilik için sulama olanaklarının geliştirilmesi ve su kaynaklarının etkin yönetimine vurgu yapıldı. Buna göre; 2025 yılında sulama bütçesi yüzde 83 oranında artırılacak.Dijitalleşme, yapay zekâ ve veriye dayalı iş modelleriyle akıllı tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak. Akıllı tarımla örneğin, sensörler ve uydu verileri kullanarak toprak analizi yapılacak, bitki sağlığını izlenebilecek ve gübre yönetimi yapılabilecek. SABAH, OVP'deki yeni destekleme modeli ve planlı üretimi tarladaki çiftçiye sordu. Çiftçiler, özellikle kadın ve genç üreticilere ilave desteklerin sunulacağı yeni modeli olumlu karşıladı.Genç yaşta kurduğu çiftçilik hayatını Bakanlıktan aldığı desteklerle daha da büyüten "Heidi" lakabıyla da bilinen genç çiftçi Nurgül Akdoğan, "Yenilikler her zaman daha iyidir. Eskiden hiçbir şey planlı değilken çiftçilerin çoğu zarar ediyordu. Bir ürün üretiyordu ama kime nasıl satacağını bilemiyordu. Artık üretimin planlı olması çok iyi olacak. Hem su kaynakları da korunacak, çiftçinin geliri de güvence altına alınacak. Ben yeni modelden umutluyum" diye konuştu.Etkin tarımsal arazi yönetimi, rekolte tahmini ve üretim planlamasının yapılmasında tarım bilgi sistemlerinden en yüksek seviyede yararlanılması amacıyla tarım bilgi sistemlerine ilişkin yazılım ve donanım altyapısı iyileştirilecek. Dijitalleşme, yapay zekâ ve veriye dayalı iş modelleriyle akıllı tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak.