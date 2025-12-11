SGK’dan sağlık ödemelerinde 110 milyar TL’lik dev artış

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genel sağlık sigortalılarının aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödediği bedellerde 2026 yılı için 110 milyar TL iyileşme sağladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre SGK, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödediği bedellere yüzde 10-55, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödediği bedellere yüzde 10-85 arası artış yaptı. Yoğun bakım tedavi bedellerinde yüzde 55, palyatif bakım tedavi bedellerinde yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavi muayene bedellerinde yüzde 30, diğer çeşitli ödenen bedellerde yüzde 10 ila yüzde 30 arasında artış gerçekleştirildi. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellerde ise yüzde 10-85 aralığında artış sağlandı. Ödeme gücü bulunmayan vatandaşların GSS borçlarının ödenmesi için milyarlarca TL'lik yükün altına giren SGK, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödediği bedellerde ise 2026 yılı için 110 milyar TL iyileşme sağladı.

ÖNEMLİ BİR İYİLEŞME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamladık."