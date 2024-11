Sıcaklıkta 1 derecelik artış faturayı % 6 yükseltıyor

Sürdürülebilirliğin gündemde ilk sıralarda yer aldığı, enerji maliyetlerinin yükseldiği günümüz dünyasında tasarruf, her zamankinden daha önemli. Yoğuşmalı kombiler, yanma sonucunda oluşan baca gazı içindeki su buharı enerjisinden de faydalanarak daha yüksek bir verim sağlıyor. Bu şekilde enerji maliyetlerini ve emisyonlarını yüzde 20'ye kadar azaltmak mümkün oluyor. Yoğuşmalı kombi oda termostatı ile kullanıldığında ise bu oran yüzde 30'lara varan değerlere çıkıyor.Daha yüksek bir ısınma konforu; tüm radyatörler açıkken ve odalar kullanım amaçlarına uygun olarak ısıtıldığında elde edilir. Binanın bazı kısımları ısıtılmadığında veya yetersiz ısıtıldığında binanın malzemesi de zarar görebilir. Evinizin her odasının sıcaklığını ayrı ayrı kontrol edebilmek için termostatik vana kullanın. Termostatik vanalar sayesinde oda sıcaklığını kişisel gereksiniminize göre ayarlayabilir ve radyatör sisteminizin hesaplı bir biçimde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Termostatik vana veya oda termostatının ayarlarına sürekli müdahale etmeyin. Bu cihazlar belirleyeceğiniz oda sıcaklığının korunmasına ve gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçilmesine katkı sağlar.Termostatik vana veya oda termostatı kullanımı ile yüzde 10'a varan bir tasarruf elde edebilirsiniz. Radyatörler oda içerisinde, ortam havasının radyatörün alt kısmına rahatça girebilmesine ve radyatör boyunca hareket edip üst kısmına doğru yükselebilmesine olanak sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Bunun için radyatörün etrafının açık olması gerekir. Oda sıcaklığı kendinizi rahat hissedeceğiniz değere ve kullanım amacına göre ayarlanmalı. Örneğin kış mevsimi boyunca oda sıcaklığı; gündüz 22, gece ise 20 derece ila 18 derece arasına ayarlanabilir. Bunun yanında, yatak odası gibi az kullanılan odaların sıcaklığı ise 20 derecenin altında olabilir. Bunun üzerindeki her bir derece yaklaşık yüzde 6 oranında fazladan enerji tüketimi anlamına gelir. Kombinin sürekli açılıp kapatılmaması, belli bir sıcaklıkta sabitlenmesi ise hem verimliliğin sağlanması hem de güvenlik ekipmanlarının sürekli devrede olması adına ayrıca önem taşır.Isıtma cihazları verimli, emniyetli ve güvenilir bir şekilde çalışabilmek için belirli bir çalışma süresinden sonra temizlik ve bakıma gereksinim duyar. Bakım ve satış sonrası teknik hizmetleri mutlaka kullanılan markanın yetkili servisinden alınmalıdır. Bu sayede yüksek yedek parça ve işçilik giderlerinin yanı sıra olası yanlış müdahalelerin de önüne geçilebilir.