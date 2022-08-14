Şirketlerin değeri 3 trilyonu geçti

Son 1 yılda yüzde 98.29, yılbaşından bu yana ise yüzde 54.19 yükselerek bir yandan enflasyonun üzerinde getiri sağlayan diğer yandan da küresel bazda en fazla prim yapan piyasa olan Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri tarihte ilk kez 3 trilyon lirayı geçti. Şirketlerin piyasa değerinde son 1 yılda yaşanan artış 1.5 trilyon liraya, pandeminin etkisini gösterdiği 2020 yılı mart ayından bu yana ise 2.4 trilyon lira oldu.Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişin kaymağını da yerli yatırımcılar yedi. Yerli yatırımcının 2020 yılının martında 166.2 milyar TL, geçen yılın ağustos ayında 413.5 milyar TL olan hisse senedi portföyü, bu yılın aynı döneminde 829 milyara çıktı. 2020'nin martında 1 milyon 337 bin olan yerli yatırımcı sayısı da 2 milyon 511 bine ulaştı. Son 1 yılda piyasa değerini en fazla artıran şirket BIST-30 şirketi, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan ve kârlılık rekoru kıran Türk Hava Yolları (THY) oldu. Yatırımcısına yüzde 402 kazandıran THY'nin piyasa değeri 17.1 milyar liradan 86.1 milyar liraya çıktı. 2021'ın ilk yarısında 59 milyon lira zarar eden THY, bu yılın aynı döneminde ise 11 milyar 375 milyon lira ile tarihinin en yüksek kârına ulaştı. THY cirosunu da yüzde 263 artırarak 114.6 milyar liraya çıkardı.Son 1 yılda Hektaş yüzde 368, Sasa yüzde 266, Tüpraş yüzde 198, Şişecam yüzde 193 prim yaptı. Aynı dönemde 125 hisse yüzde 100'den fazla, 35 hisse yüzde 200'ün üzerinde, 23 hisse yüzde 300'ün üzerinde değer kazandı. Son 1 yılda en fazla değer kazanan iki hisse yüzde 2 bin 530 ile Atlantis Yatırım Holding ve yüzde bin 1789 ile Anadolu Isuzu oldu. Son 1 yılda değer kaybeden hisse sayısı ise 78'de kaldı.BORSA İstanbul'da uzun süredir satış eğiliminde olan yabancı yatırımcılar, ağustos ayının ilk haftasında net alıma geçti. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 29 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasındaki 1 haftada 88 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylece yabancılar 9 hafta sonra ilk kez borsada alım yönünde pozisyon açtı. Aynı haftada yabancılar tahvil-bono piyasasında da 6.8 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.BORSA İstanbul'da piyasa değeri en yüksek şirket 122.2 milyar TL ile Enka oldu. Enka'yı 118.7 milyar TL ile Ford Otosan, 117.8 milyar TL ile Sasa, 104.7 milyarla Koç Holding, 98.6 milyar TL ile Erdemir ve 86.1 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. 14 şirketin piyasa değeri 50 milyar liraya geçerken, 62 şirketin değeri 10 milyar liranın üzerinde oluştu. Toplam 293 şirketin piyasa değeri 1 milyar liranın üzerinde bulunuyor