SON DAKİKA: Anlaşma tamam! Enerjide denklem değişiyor! Iğdır üzerinden günde 1.5 milyon metreküp gaz geçecek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı dirayetli duruşlarıyla birlikte gelen tarihi zafer, bölgede enerji denklemini de önemli ölçüde değiştirecek. Geçtiğimiz yılsonunda Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez arasında imzalanan "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı" bu yıl uygulamaya geçecek. Çalışma kapsamında Türkiye'nin Iğdır ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedariki sağlanacak. Her iki ülkede bu alandaki işbirliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt ederken, projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili olacak.



100 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILACAK

2022 Yıllık Yatırım Programı'nda proje için ayrılan yatırım bütçesi de açıklandı. Buna göre 82 kilometreden oluşacak hat için 2023 yılına kadar toplam 185 milyon lira yatırım tutarı belirlendi. Yatırımın 100 milyon lirasını bu yıl yapacak olan Türkiye, geri kalan kısmını ise önümüzdeki yıl yapacak.