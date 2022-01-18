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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Anlaşma tamam! Enerjide denklem değişiyor! Iğdır üzerinden günde 1.5 milyon metreküp gaz geçecek...
Giriş Tarihi: 18.1.2022 09:46

SON DAKİKA: Anlaşma tamam! Enerjide denklem değişiyor! Iğdır üzerinden günde 1.5 milyon metreküp gaz geçecek...

SON DAKİKA: Anlaşma tamam! Enerjide denklem değişiyor! Iğdır üzerinden günde 1.5 milyon metreküp gaz geçecek...

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik adımla daha da ileri taşınacak. Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğal gaz arzına kavuşması için doğalgaz hattı bu yıl döşenmeye başlanacak. Türkiye tarafı için toplam yatırım tutarının 185 milyon lira olarak belirlendiği projeye bu yıl 100 milyon lira yatırım yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı dirayetli duruşlarıyla birlikte gelen tarihi zafer, bölgede enerji denklemini de önemli ölçüde değiştirecek. Geçtiğimiz yılsonunda Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez arasında imzalanan "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı" bu yıl uygulamaya geçecek. Çalışma kapsamında Türkiye'nin Iğdır ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedariki sağlanacak. Her iki ülkede bu alandaki işbirliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt ederken, projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili olacak.


100 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILACAK

2022 Yıllık Yatırım Programı'nda proje için ayrılan yatırım bütçesi de açıklandı. Buna göre 82 kilometreden oluşacak hat için 2023 yılına kadar toplam 185 milyon lira yatırım tutarı belirlendi. Yatırımın 100 milyon lirasını bu yıl yapacak olan Türkiye, geri kalan kısmını ise önümüzdeki yıl yapacak.

BOTAŞ ve SOCAR işbirliğiyle gerçekleşecek proje ile Nahçıvan, Türkiye üzerinden gelen doğal gaza kavuşacak. Projeyle 500 bine varan nüfusu ve 500 milyon metreküplük doğal gaz tüketimiyle Nahçıvan'ın doğal gaz arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği adına büyük bir aşama kaydedilecek. Iğdır üzerinden günlük olarak bölgeye ulaştırılacak olan 1.5 milyon metreküplük gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan birisi daha sarılmış olacak. Böylece, Nahçıvan'a Karabağ'ın işgali öncesindeki kadar güvenli bir doğal gaz arzı sağlanacak.

ÖLÇÜM İSTASYONU DA KURULACAK

Proje kapsamında Iğdır Dilucu'na bir de ölçüm istasyonu kurulacak. 20 bin metrekarelik geniş bir alana inşa edilecek istasyon, hattın akış dengesini sağlayacak. Böylece doğal gaz Nahçıvan'a en güvenli şekilde ulaşacak.

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SON DAKİKA: Anlaşma tamam! Enerjide denklem değişiyor! Iğdır üzerinden günde 1.5 milyon metreküp gaz geçecek...
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