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Giriş Tarihi: 9.11.2022 10:34 Son Güncelleme: 9.11.2022 10:39

Son Dakika: Bakan Kurum'ndan 60 bin konut müjdesi! 'Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek'

Son Dakika: Bakan Kurum’ndan 60 bin konut müjdesi! ’Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek’

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayacağız. Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek" dedi.

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayacağız. Ailelerimiz 2023'e yeni yuvalarında girecek" dedi.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NE 5 MİLYON 135 BİN GEÇERLİ BAŞVURU

Bakan Kurum: İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasına 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençler, 505 binini emekli, 256 binini engelli, 6 bin 493'ünü şehitler ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar.

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Son Dakika: Bakan Kurum'ndan 60 bin konut müjdesi! 'Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek'
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