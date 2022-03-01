SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan elektrik faturasında KDV müjdesi! Yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de 3 saat 45 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şu mesajları verdi:
Dünya köklü bir değişim sürecinden geçiyor. Asırlık geçmişe sahip küresel yönetim sistemi çökmektedir. Sistemin temelini oluşturan dünya savaşları hak arama değil paylaşım mücadeleleridir. Biz bu mücadele masasında değil menüde yer alan milletlerden biriydik. Cumhuriyetimizi kurarak bu zor dönemde çok ağır bedeller ödedik. 2. Cihan Harbi sonrasında siyasal ve ekonomik işleyiş, yaşanan sorunların en önemli sebebidir.
Sancılı olan bu sistem, soğuk savaşın sona ermesinin ardından iyice dengesizleşmiştir. "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek ifade ettiğimiz küresel yönetim sistemindeki çarpıklık, yaşanan her hadiseyle kendini yeniden gösteriyor. Kendi güvenlik ve refahları dışında hiçbir şeyi önemsemeyenlerin süslü kavramlar arkasına gizledikleri kirli yüzleri artık tüm çıplaklığıyla ortadadır.
Ukrayna'daki 20 bin vatandaşımıza, diplomatik misyonlarımıza kayıtlı iletişim numaralarını arayarak ikazlarımızı yaptık. 22 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşlarımıza bölgeden ayrılmaları çağrısında bulunduk. THY Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımıza ve diğer ülke vatandaşlarına gereken imkânı sağladı. Çatışmanın ertesi gününden itibaren otobüslerle tahliye işlemini başlattık. Çeşitli şehirlerdeki vatandaşlarımızı trenlerle önce Romanya ve ardından ülkemize getirecek çalışmanın içindeyiz. Halen Ukrayna limanlarında bulunan Türk bayraklı gemilerimiz, TIR'larımızın durumlarını yakından takip ediyoruz. 5 bin vatandaşımız ülkemize ve diğer ülkelere geçmiştir.
(Kovid-19) Salgın gibi sadece ülkemizin değil Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın krizi haline gelen enflasyon sorununu süratle çözmekte kararlıyız. Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu da önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız. Yılın tamamını yüzde 11 büyümeyle kapattık. G-20 ve OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını elde eden ülke biz olduk. İşsizlik oranımızı yüzde 11.3'e gerilettik.
Öte yandan son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.
Kademe uygulamasını ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Esnaf ve sanatkârlarımızın yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlıyoruz.
KARADENİZ'DEKİ KRİZİ SELAMETLE ATLATACAĞIZ
Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Biz Ukrayna'nın egemenlik, siyasi bütünlük ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden yanayız. Rusya'nın saldırısını kabul edilemez görüyor ve Ukrayna halkının mücadelesini takdir ediyoruz. ABD ve Avrupa'nın dirayetsiz tavrını ibretlik bir vaka olarak kayıtlarımıza aldık. Bunlar bizim sınırlar-ı mız tehdit altında iken tecrübe ettiğimiz hususlardı. Tabii bu süreçte bizim için önemli olan kendi duruşumuzdur.
Siyasi, ekonomik ve askeri ittifaklarımızdan vazgeçmiyoruz. İnsani hassasiyetlerimizi diğer mülahazaların üzerinde tutuyor, bölgemize gelen onca sığınmacıyı barındırmaya devam ediyoruz. Tüm mazlum coğrafyalarla ilişkilerimizi sıkı tutuyoruz. Hiç kimseyi yüzüstü bırakmıyoruz. Türkiye'nin dış politika vizyonunun anlamını ve etkisini görebilmek için bu ülkeye dışarıdan bakma ferasetine sahip olmak gerekir. Bölgesinin ve dünyanın yükselen gücü Türkiye'nin yolculuğuna en küçük katkısı olmayanlardan milli meselelerde serinkanlı yaklaşım bekliyoruz. Milletimizin ihtiyacı, ülkemizin istikametini 2053'lere çevirecek lider, yönetim ve programlardır. Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
TÜBİTAK BURSLARINDA YÜZDE 67 ARTIŞ
Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bni 250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 lira ile 7 bin 500 lira, doktoras onrası araştırmacılar ise 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasına kadar aylıkb urs alabileceklerdir. Gençlerimize bir müjdemiz daha var. Salgının ilk yılında kısaca 'STAR' dediğimiz Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı uygulamaya almıştık. Bugün almaya başlayacağımız yeni çağrı ile 300'ü arkeoloji projelerinde görev almak suretiyle 2 bin 300 öğrencimizi destekleyeceğiz.