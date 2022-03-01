SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan elektrik faturasında KDV müjdesi! Yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü

Kademe uygulamasını ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Esnaf ve sanatkârlarımızın yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlıyoruz.

KARADENİZ'DEKİ KRİZİ SELAMETLE ATLATACAĞIZ

Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Biz Ukrayna'nın egemenlik, siyasi bütünlük ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden yanayız. Rusya'nın saldırısını kabul edilemez görüyor ve Ukrayna halkının mücadelesini takdir ediyoruz. ABD ve Avrupa'nın dirayetsiz tavrını ibretlik bir vaka olarak kayıtlarımıza aldık. Bunlar bizim sınırlar-ı mız tehdit altında iken tecrübe ettiğimiz hususlardı. Tabii bu süreçte bizim için önemli olan kendi duruşumuzdur.