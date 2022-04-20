SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!

BAKAN SOYLU SIĞINMACI TARTIŞMALARINA BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacıların geri gönderilmesi ile ilgili tartışmalara değinmiş şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu zamana kadar 500 bin gönüllü geri dönüş yaptı. Bugün bu mesele provoke ediliyor. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler. 490 bin üzerindeki Suriyeli güvenli bölgelere döndüler, bundan sonra da dönecekler. Zaten güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değildir. Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusudur. Yani bayram gidişine bir kısıtımız var.