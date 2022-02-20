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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi
Giriş Tarihi: 20.2.2022 12:19 Son Güncelleme: 20.2.2022 12:20

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: İşte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihi

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi. Simgelerin köprüsü olarak da bilinen 1915 Çanakkale Köprüsü devreye alındığında dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak.

Son dakika haberi...1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, planlanandan 1,5 yıl önce tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ | 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 18 MART'TA AÇILACAK

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi.

DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü 2.023 metre orta açıklık, 3.563 metre toplam uzunluğu ile devreye alındığında Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü 32 metre geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak.

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SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi
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