



MİNİMUM VADE 6 AY

Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin 20 Aralık 2021'de mevcut olan, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021'deki dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilebilecek. Altın cinsi varlıklarda ise yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021'de mevcut olan, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021'de mevcut olan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilecek. Banka tarafından yurtiçi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilecek.