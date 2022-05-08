



'TARİH KISMINI KENDİLERİ DOLDURMUŞ'



Evraka yakın tarihte imzalamış gibi tarih eklendiğini iddia eden Fırat, "Bunun üzerine evimize benim eski soyadımla icra dosyası geldi. Evi tutarken imzaladığım tahliye taahhütnamesini devreye sokmuşlar. O zaman bu belgeyi imzaladım ama tarih kısmı boş bırakılmıştı. Benim eski soyadımla bir evrak geliyor ama sanki yakın tarihte imzalamışım gibi tarih kısmını kendileri doldurmuş. Biz de avukatımızla bu konuyu konuştuk ve icra durdurma için başvuruda bulunduk" diye konuştu.