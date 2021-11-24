"KÜRESEL DÜZEYDE DOLAR GÜÇLENDİ"

Şu an doların çok güçlü olduğu bir noktadayız. Euro karşısında yıl başından bu yana yüzde 8 gibi bir büyüme kazandı. Farklı gelişen ülke para birimlerinde de gerileme olduğunu görüyoruz.

Sadece Türkiye değil, Brezilya veya Polonya'ya da bakabilirsiniz. Çünkü ne zaman güçlü dolar olursa bu yaşanır. Bu küresel bir risk olur piyasalar için sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil. Bu küresel bir risk durumudur şu an."

Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi