Video Ekonomi İsviçreli ekonomistin kur yorumu "Türkiye ile ilgisi yok" | Video
İsviçreli ekonomistin kur yorumu

İsviçreli ekonomistin kur yorumu "Türkiye ile ilgisi yok" | Video

24.11.2021 | 09:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsviçreli ekonomistin kur yorumu Türkiye ile ilgisi yok | Video 01:08
İsviçreli ekonomistin kur yorumu "Türkiye ile ilgisi yok" | Video 24.11.2021 | 09:12
Türkiye ekonomosinin yeni yol haritası kimleri rahatsız etti? 43:36
Türkiye ekonomosinin yeni yol haritası kimleri rahatsız etti? 23.11.2021 | 14:16
Son Dakika: 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin’den asgari ücretle ilgili çarpıcı açıklamalar! 02:33
Son Dakika: 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili çarpıcı açıklamalar! 23.11.2021 | 11:33
SON DAKİKA! Bakan Bilgin’den flaş 2022 asgari ücret açıklaması: Destek doğrudan işçiye verilecek 02:33
SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den flaş 2022 asgari ücret açıklaması: Destek doğrudan işçiye verilecek 23.11.2021 | 10:06
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? 10:32
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? 20.11.2021 | 10:45
Altın fiyatları 2021 yılını nasıl kapatacak? İslam Memiş beklentilerini açıkladı 06:06
Altın fiyatları 2021 yılını nasıl kapatacak? İslam Memiş beklentilerini açıkladı 19.11.2021 | 16:21
Vahap Taştan: Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu 02:02
Vahap Taştan: Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu 19.11.2021 | 16:13
Son dakika! Kamu bankalarından faiz indirimi | Video 02:23
Son dakika! Kamu bankalarından faiz indirimi | Video 19.11.2021 | 10:07
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faiz kararı sonrası dikkat çeken mesajlar! 19:39
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faiz kararı sonrası dikkat çeken mesajlar! 18.11.2021 | 14:30
SON DAKİKA! Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı | Video 06:12
SON DAKİKA! Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı | Video 18.11.2021 | 14:20
İnter Royal Kimya Genel Müdürü Rıdvan Özkan Bor ve klor komponentleri içeren ’klorobor’ isminde bir yüzey temizleyici geliştirdik 04:06
İnter Royal Kimya Genel Müdürü Rıdvan Özkan "Bor ve klor komponentleri içeren 'klorobor' isminde bir yüzey temizleyici geliştirdik" 17.11.2021 | 19:32
KOBİ’ler için anında para transferi dönemi 21:38
KOBİ’ler için anında para transferi dönemi 17.11.2021 | 11:10
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Enflasyon ile mücadelede kararlılıkla döviz kuru istikrar kazanacak 24:38
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Enflasyon ile mücadelede kararlılıkla döviz kuru istikrar kazanacak 16.11.2021 | 10:18
Bakan Kurum’dan CHP’ye çok konuşulacak İzmir yanıt! HDP’nin Salda Gölü yalanı böyle çöktü 12:53
Bakan Kurum'dan CHP'ye çok konuşulacak İzmir yanıt! HDP'nin Salda Gölü yalanı böyle çöktü 13.11.2021 | 10:16
500 iş adamı Bakü’ye çıkarma yapacak | Video 25:50
500 iş adamı Bakü’ye çıkarma yapacak | Video 10.11.2021 | 13:17
E-ihracat uçuyor | Video 25:48
E-ihracat uçuyor | Video 10.11.2021 | 12:51
La Mia Oliva Kurucusu Burcu Efe Zeytine bir vefa borcumuz var | Video 04:48
La Mia Oliva Kurucusu Burcu Efe "Zeytine bir vefa borcumuz var" | Video 10.11.2021 | 11:00
TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı 06:51
TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı 10.11.2021 | 10:12
Borsa İstanbul’da banka hisseleri rallisi devam eder mi? 02:12
Borsa İstanbul'da banka hisseleri rallisi devam eder mi? 09.11.2021 | 11:32
Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi? Belgin Maviş: BIST 100’de 1589 kritik 03:19
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Belgin Maviş: BIST 100'de 1589 kritik 09.11.2021 | 11:29

İsviçreli ekonomist Ekonomist Charles-Henry Monchau, dünya piyasalarında toplu bir düşüş yaşandığını, kur yükselişinin sadece Türk Lirası ile alakalı bir durum olmadığını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA