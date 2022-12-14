SON DAKİKA: Kızılelma ilk uçuşu yaptı!

Baykar tarafından üretilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı geçtiğimiz günlerde lastik kesmiş ve herkesi heyecanlandırmıştı. Bugün ise tarihi bir gün yaşandı. İnsansız savaş uçağı Kızılelma ilk uçuşunu yaptı. Yerli ve milli savunma sanayii ürünü olan Kızılelma'nın kalkış görüntülerini Selçuk Bayraktar sosyal medyadan paylaştı.

BAYRAKTAR KIZILELMA SAVAŞ UÇAĞI İLK UÇUŞU YAPTI

Baykar tarafından üretilen insansız savaş uçağı Kızılelma bugün ilk uçuşunu yaptı. Geçtiğimiz günlerde lastik keserek herkesi heyecanlandıran Kızıelma 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı.

SELÇUK BAYRAKTAR: DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK

Baykar Lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuş görüntülerini paylaştı. Bayraktar, tarihi görüntülere, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." notunu düştü.



HALUK BAYRAKTAR: TARİHİ BİR MİLAT

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Kızılelma'nın uçuşu sonrası yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz havacılık tarihi için bir milat, %100 Baykar özsermayesi ile 2021 yılında başlayan Kızılelma projesinde ilk uçuşumuzu 1 yıl gibi rekor bir sürede tamamladık. Vatanımıza ve milletimize, kalbi Türkiye ile birlikte atan tüm coğrafyalara hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.