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Giriş Tarihi: 28.9.2022 19:11 Son Güncelleme: 28.9.2022 19:33

Son dakika | MSB'den heyecanlandıran 'Milli Deniz Topu' paylaşımı: Dakikada 80 atış!

Son dakika | MSB’den heyecanlandıran ’Milli Deniz Topu’ paylaşımı: Dakikada 80 atış!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı. Heyecanlandıran paylaşımda , "Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor” ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı sosyal meyda hesabı üzerinde heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

MSB'DEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM: DAKİKADA 80 ATIŞ!

MSB, 'Milli Deniz Topu'nun görüntülerini ilk kez paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor"

Son dakika | MSB'den heyecanlandıran 'Milli Deniz Topu' paylaşımı: Dakikada 80 atış! | Video

Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketince (MKE) geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu'nun ilk test atışı geçen sene aralık ayı başında yapılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile katıldığı Karapınar'daki test atışı başarıyla gerçekleşmişti.

Sonrasında devam eden test atışlarının ardından Milli Deniz Topu, kara atışlarını başarıyla tamamlayarak diğer testleri için gemiye çıkmıştı.

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Son dakika | MSB'den heyecanlandıran 'Milli Deniz Topu' paylaşımı: Dakikada 80 atış!
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