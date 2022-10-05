Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Nükleer uygulamalarda kullanılacak! Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda devreye alınıyor
Giriş Tarihi: 5.10.2022 10:52 Son Güncelleme: 5.10.2022 11:06

SON DAKİKA: Nükleer uygulamalarda kullanılacak! Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda devreye alınıyor

SON DAKİKA: Nükleer uygulamalarda kullanılacak! Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda devreye alınıyor

Son dakika haberleri...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bor karbür tesisimizi inşallah bu yılın sonunda devreye alacağız. Böylece savunma sanayi başta olmak üzere aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, cam, seramik ve nükleer uygulamalarda yerli bor karbür kullanılacak" dedi.

Son dakika haberleri...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'na çevrimiçi katıldı. Bakan Dönmez savunma sanayii ve nükleer uygulamalarda kritik olacak bor karbür tesisinin yıl sonunda devreye alınacağını açıkladı.

SAVUNMA SANAYİ VE NÜKLEER UYGULAMALARDA KULLANILACAK

Uluslararası Bor Sempozyumu'nda konuşan Bakan Dönmez, savunma sanayi başta olmak üzere nükleer uygulamalarda yerli karbür kullanılmasına olanak sağlayacak, bor karbür tesisinin yıl sonunda devreye alınacağını duyurdu. Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bor karbür tesisimizi inşallah bu yılın sonunda devreye alacağız. Böylece savunma sanayi başta olmak üzere aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, cam, seramik ve nükleer uygulamalarda yerli bor karbür kullanılacak.

Bu yıl içerisinde inşallah biri Eskişehir Kırka'da, biri Bandırma'da olmak üzere 700 ton kapasiteli iki yeni lityum tesisimizin temelini atacağız. Böylece yıllık lityum ihtiyacımızın yarısından fazlasını artık yerli üretimle karşılayacağız.

Yerli kömürden hidrojen üretimi ilerleme sağlayabileceğimiz alanlardan biri, şimdilik bu konudaki maliyetler yüksek ama bu alandaki teknoloji geliştikçe zaman içerisinde daha erişilebilir bir maliyet noktasına ulaşacağız.

Bizler bor madenini bilimle, teknolojiyle, Ar-Ge'yle, inovasyonla buluşturmaya devam edeceğiz. Bordaki üretim ve ihracat liderliğimizi ileri teknoloji ürün kategorisine taşımış olacağız. Bu alanda emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Nükleer uygulamalarda kullanılacak! Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda devreye alınıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA