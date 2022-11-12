SON DAKİKA: ÖTV matrah düzenlemesi geliyor! Otomobil fiyatları düşecek mi? İşte detaylar

Bununla birlikte aracın vergilerden arınmış çıplak bedeli üzerinden yani bir matrah bedeli üzerinden yeni bir vergilendirme sistemine geçilmişti. O döneme geçildikten sonra hesaplamalar, aracın sadece motor gücüne bakılmaksızın aracın vergilerden arınmış yani KDV ve ÖTV'siz fıyatı üzerinden belli matrahlara göre ÖTV çarpanları ile hesap ediliyor.