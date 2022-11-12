SON DAKİKA: ÖTV matrah düzenlemesi geliyor! Otomobil fiyatları düşecek mi? İşte detaylar

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gazetecilerin sorusu üzerine otomobillerde özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi konusunda bir çalışma olmadığını, ÖTV matrah artırımı konusunda çalıştıklarını söyledi.
Otomobillerden alınan ÖTV araç silindir hacminin yanı sıra değerine göre değişebiliyor. Matrah artırımı ile yüzde 80'nin altında ÖTV dilimindeki otomobillerin vergisi daha düşük hale gelebilecek.
ÖTV matrah düzenlemesi araç fiyatlarına nasıl etki edecek? Otomobil fiyatları düşecek mi? Sektör temsilcisi Ziya Alp Gülan konuyu A Haber'de değerlendirdi. İşte o açıklamalar:
"Türkiye'de uzun süre vergilendirme sistemi motor hacimleri üzerinden yapılıyordu ancak değişen teknoloji ile Dünya'da daha düşük motorlu araçlar üretilmeye başlandı.
Bununla birlikte aracın vergilerden arınmış çıplak bedeli üzerinden yani bir matrah bedeli üzerinden yeni bir vergilendirme sistemine geçilmişti. O döneme geçildikten sonra hesaplamalar, aracın sadece motor gücüne bakılmaksızın aracın vergilerden arınmış yani KDV ve ÖTV'siz fıyatı üzerinden belli matrahlara göre ÖTV çarpanları ile hesap ediliyor.
Araçların matrah değerlerine göre yani bir arabanın vergilerden arınmış 200 bin liralık bir aracı baz alacak olursak yüzde 80'lik ÖTV baremine girmiş oluyor. Matrah, 200 binken 425 bin civarıydı ancak 80'den 70'e düşürüldüğünde aynı aracın 400 bine düştüğünü görüyoruz." dedi.