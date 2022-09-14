SON DAKİKA: Tarihi Sosyal Konut Projesi’ne rekor başvuru! Bakan Kurum rakamı açıkladı

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru sayılarında ilk rakamlar geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Saat 10:30 itibarıyla sosyal konut hamlesine ilk günde 92 bin başvuru yapıldı' ifadelerini kullanırken, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ilk gün ve son gün TOKİ başvurusu yapanlar arasında bir öncelik farkı olmayacağının altını çizdi.

TOKİ başvuru ekranı e-Devlet'ten açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı" sözleriyle duyurdu.

TARİHİ SOSYAL KONUT PROJESİNE DAHA İLK ANLARDA REKOR BAŞVURU GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum saat 10:30 itibarıyla sosyal konut hamlesine ilk günde 92 bin başvuru yapıldı" dedi.

TOKİ BAŞKANI: İLK GÜN VE SON GÜN BAŞVURU YAPMANIN ARASINDA FARK OLMAYACAK

TOKİ Başkanı Ömer Bulut "İller ve ilçeler belli. Az önce de açıkladım ilk gün başvurmakla son gün başvurmak arasında bir fark olmayacak. Sistemde son gün yaşanacak bir aksaklık içinde biz gerekeni yaparız. İnsanlar o kadar çok yoğunluk oluşturuyor ki vatandaş E-Devlet'ten olsun bizim sitemizden olsun bakmaya çalışıyorlar. Bu projelerin hepsini ilçe bazında da görebilirler ama yoğunluk var yoğunluktan dolayı şu an göremiyorlar. 81 il 600 farklı noktadan dediğimiz zaman o ilçeleri kastediyoruz" dedi.

TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Sosyal Konut başvuruları e-Devlet üzerindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut Başvurusu linki üzerinden bugün itibarı ile alınmaya başladı.

TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU LİNKLİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Başkan Erdoğan TOKİ başvurularının 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edeceğini duyurdu. Başvuruda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle başvurular kademeli olarak alınıyor.

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi ve 8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar günü başvuru yapabilecekler.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecek.