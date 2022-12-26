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Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:36 Son Güncelleme: 26.12.2022 09:57

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş'tan asgari ücret sonrası marketlere sert uyarı: Haksız fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş’tan asgari ücret sonrası marketlere sert uyarı: Haksız fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz

Son dakika haberleri...Asgari ücret zammı ardından açıklamalarda bulunan Bakan Muş, zammı fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi. Bugün de sektör temsilcileri ile bir araya gelerek gerekli uyarıları yaptığını bildirerek, haksız fiyat artışlarına müsaade edilmeyeceğini söyledi.

"VATANDAŞIMIZIN HAKKINI-HUKUKUNU KORUYACAĞIZ"

Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacağını belirten Muş, konunun yakından takip edildiğini söylerek, "Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET SONRASI MARKETLERE SERT UYARI

Bakan Muş bugün de konu ile ilgili Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya geldi. Etiket fiyatlarıyla ilgili sektör temsilcilerine uyarıda bulunulduğunu bildirdi.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Muş, "Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş'tan asgari ücret sonrası marketlere sert uyarı: Haksız fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz
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