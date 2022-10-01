SON DAKİKA: Tüketici haklarında yeni dönem başladı! İşte madde madde yeni haklar...

YENİLENMİŞ TELEFONA YASAL ALTYAPI

Cep telefonu gibi tüketicilerin sıklıkla değiştirdiği ve ithalatta önemli yer tutan ürünlerin Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri aracılığıyla donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak, en az bir yıl garantili olacak şekilde tüketicilere yeniden satılması sağlanacak.

Yetkili servis istasyonları dışında tüketicilere hizmet sunan özel servis istasyonlarının yetkili servis istasyonu algısı oluşturacak şekilde hizmet vermesinin önlenmesi için buralara fiş, tabela ve broşür gibi her türlü tanıtım ve faaliyetlerinde "özel servis" ibaresi kullanma zorunluluğu getirildi.

Garanti süresi tamamlandıktan sonra yedek parçanın temin edilememesi, servis istasyonunun bulunmaması gibi gerekçelerle satış sonrası hizmetin verilmemesinin önüne geçilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince tüketiciler, üretici ve ithalatçılardan zararlarının tazminini talep edebilecek.