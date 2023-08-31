Son dakika: Türkiye ekonomisi büyümede hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Refah artışı tüm kesimlerle paylaşılacak

Son dakika haberi... Türkiye ekonomisinin nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilşikin performansı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, GSYH 2023 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,8 arttı.
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN BÜYÜME YORUMU
Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı. Buna göre 2023 yılı ikinci çeyrekte GSYH beklentileri aşarak yüzde 3.8 büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"GÜÇLÜ BÜYÜME PERFORMANSI DEVAM EDİYOR"
Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarette rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir.
Böylece net dış talep büyümeyi sınırlandırmıştır. Öte yandan ekonominin üretken kapasitesinin artırılması açısından önem arz eden yatırım harcamaları yüzde 5,1 artmıştır. Hedefimiz büyümenin güçlü olmasının yanı sıra, aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasıdır.
"DIŞSAL ŞOKLARA KARŞI KIRILGANLIĞI AZALTACAĞIZ"
İç ve dış talep dengesinin yeniden tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Kaynakların tüketimden çok; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendiriyoruz. Bu tedbirler neticesinde ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedefliyoruz.
Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesi ile öngörülebilirlik artırılacaktır.
Öngörülebilirlik, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışında kritik önem taşımaktadır. Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık.
"REFAH ARTIŞI TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ TARAFINDAN ADİL PAYLAŞILACAK"
Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir.
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ 2023 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %6,6 ARTTI
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri %6,6, hizmetler %6,4, inşaat %6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %5,1, finans ve sigorta faaliyetleri %4,9, gayrimenkul faaliyetleri %3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri %1,3 ve tarım sektörü %1,2 arttı. Sanayi %2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %1,2 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %3,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,0 arttı.
GSYH 2023 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 5 TRİLYON 502 MİLYAR 192 MİLYON TL OLDU
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %60,7 artarak 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 271 milyar 468 milyon olarak gerçekleşti.
HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2023 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %15,6 ARTTI
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %15,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %5,1 arttı.
MAL VE HİZMET İTHALATI 2023 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %20,3 ARTARKEN İHRACATI %9,0 AZALDI
Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %20,3 artarken ihracatı %9,0 azaldı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2023 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %116,3 ARTTI
İşgücü ödemeleri, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %116,3 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %31,0 arttı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %34,3 OLDU
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %25,3 iken, bu oran 2023 yılında %34,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %53,3 iken %43,8 oldu.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,32 arttığını öngörüyordu.
İLK ÇEYREKTE YÜZDE 4 BÜYÜME
Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 7,8, 2023 yılının birinci çeyreğinde ise yüzde 4 büyüme kaydetmişti..