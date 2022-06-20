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Giriş Tarihi: 20.6.2022 11:07 Son Güncelleme: 20.6.2022 11:14

SON DAKİKA! Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 300 arttı!

SON DAKİKA! Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 300 arttı!

Son dakika haberi...2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %308,48 artış yaşandı.

Son dakika haberi...2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %308,48 artış yaşandı.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN YABANCI SAYISI YÜZDE 308 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %308,48 oranında bir artış göstererek 3.824.555 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mayıs ayında ülkemize gelen 3.824.555 yabancı ziyaretçinin 37.602 ( %0.98 ) günübirlikçidir.

Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %36,67 (1.402.366)
2-Antalya %29,87 (1.142.522)
3-Edirne %9,40 (359.483)
4-Muğla %8,16 (312.086)
5-Artvin %3,69 (141.028)

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %207,1 artış kaydedilmiştir.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %207,1 artış göstererek 11.301.602 olmuştur.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen 11.301.602 yabancı ziyaretçinin 74.132 (0.66%) günübirlikçidir.

Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %46,76 (5.284.714)
2-Antalya %19,95 (2.254.616)
3-Edirne %11,72 (1.324.847)
4-Muğla %3,81 (430.829)
5-Artvin %3,66 (413.692) "

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SON DAKİKA! Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 300 arttı!
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