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Giriş Tarihi: 9.5.2023 11:38 Son Güncelleme: 9.5.2023 12:00

SON DAKİKA: Bakan Kurum yeni rekoru duyurdu: 29 Mayıs'a kadar vakit var

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına 604 bin bağımsız birim için 123 bin 14 başvuru olduğunu duyurarak başvurular için son tarihi tekrar hatırlattı.

SON DAKİKA: Bakan Kurum yeni rekoru duyurdu: 29 Mayıs’a kadar vakit var

Son dakika haberleri...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuranların güncel sayısını paylaştı.

Bakan Kurum yaptığı yazılı açıklamada, "Yarısı Bizden kampanyamızla 604 bin bağımsız birim için 123 bin 14 başvuru oldu. Yani 2.5 milyona yakın vatandaşımızın da hayatı artık değişiyor. 29 Mayıs'a kadar vakit var. Siz de başvurun, el ele verelim evinizi TOKİ ile dönüştürelim" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Bakan Kurum yeni rekoru duyurdu: 29 Mayıs'a kadar vakit var
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