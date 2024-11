Stokçular ette operasyona başladı

Son dönemde et fiyatlarına büyük zam geleceği algısı yaratarak ellerindeki stokları eritmek isteyen fırsatçılarla, ithalatın kapasını açmak isteyen lobinin hevesi kursağı kaldı. Gerek Et ve Süt Kurumu, gerekse de kasaplar ve yetiştiriciler et fiyatlarında bir artış olmadığını, stokların yeterli düzeyde bulunduğunu ve kamuoyunun yanıltılmak istendiğini vurguladı.Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yapılan açıklamada "Piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. Kasaplar ve yetiştiriciler de, kuzu eti fiyatlarındaki yüzde 10'luk artışın "dönemsel" olduğuna ve tekrar dengeye geleceğine dikkati çekerken dana etinde fiyat artışı bulunmadığını belirtti. Kırmızı et fiyatlarının özellikle yüksek gösterilmek istendiğini belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Fiyatların bu kadar yüksek gösterililmesi yerli üretici ve küçük esnafa zarar verir. Fiyatları yüksek göstererek ithalatın da önünü açmak isteyenler var" diye konuştu. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik de "Biz fiyatların artmasından ziyade düşmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.