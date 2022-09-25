Tarım sektörünün kalbi Turkuvaz’da atacak

SABAHGazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye'nin tarım alanında son yıllarda gerçekleştirdiği reformlar, yatırımlar ve bunların çiftçilere etkilerinin tüm yönleriyle masaya yatırılacağı 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Açılış konuşmasını Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın gerçekleştireceği zirvede özel oturumun konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olacak. Oturumun moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu ile Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör yapacak.Moderatörlüğünü Dilek Güngör'ün yapacağı ilk panelde gıda tedarik zinciri ve arz güvenliği masaya yatırılacak. Panele Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, SETBİR Başkanı İsa Coşkun, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ve İHBİR Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gül katılacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri konulu panele Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Üngürülü, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli katılacak. Sabah Gazetesi Köşe Yazarı ve Inbusines Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler moderatörlüğündeki Sürdürülebilir Tarım konulu panele ise Toros Tarımsal Sanayi CEO'su Hakan Göral, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, Hektaş Genel Müdürü Hakkı Zafer Terzioğlu, Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılıç ve Denge Tarım Kurucusu Atakan Atalay katılacak.