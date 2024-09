Temizlik işçileri Türklerden olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın atayacağı 30 bin temizlik işçisi kontenjanına ilişkin, "30 bin kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığımıza tahsis ettik, şartları MEB yapacak. Koşullarını zaten valiliklerimiz iş birliği içinde belirliyor" diye konuştu. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre de 30 bin temizlik işçisi kontenjanı içinde Suriyeli veya yabancıların bulunmayacak. Çalışma Bakanı Işıkhan ayrıca, işsizlikle mücadele kapsamında Aday Havuz Sistemi'nin kurulacağını açıkladı. Işıkhan işverenlerin Aday Havuz Sistemi'nde iş arayanlara mesaj gönderip işe davet edeceğini kaydetti.İşverenlerden gelen talepler üzerine "Aday Havuz Sistemi" oluşturduklarını müjdesini veren Işıkhan, şunları söyledi: "Bugün hayata geçireceğimiz 'Aday Havuz Sistemimiz' ile artık işverenlerimiz İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara ulaşabilecek, onlara sistem üzerinden mesaj gönderebilecek ve davet edebilecekler. Böylece işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlayacağız." Işıkhan, her yıl yaptıkları engelli hibe çağrılarına bugünden itibaren farklı bir temayla çıkacaklarını açıkladı. Işıkhan, "Bu kapsamda, bu yıl ana hedefimiz 'otizmli bireylerimizin' işgücüne katılım ve istihdamını artırmak. Otizmli bireylerimizi işyerlerinde istihdam edecek işverenlerin projelerini destekleyeceğiz. Otizmli bireylerimizi, istihdama katmayı hedefleyen projelerinizi sabırsızlıkla ve ivedilikle bekliyoruz. Her yıl değişecek olan temalarımızla toplumsal duyarlılığımızı, işgücümüze yansıtmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.Işıkhan, zamanın ruhunu yakalamak, lider ülke Türkiye olmayı sürdürmek için, yeşil ve dijital dönüşümü dikkate alarak ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü ile geleceğin mesleklerini şimdiden planladıklarını söyledi. Işıkhan, "İşgücü potansiyelimizi, bilhassa gençlerimizi, sadece bugünün şartlarına göre değil geleceğin ulusal ve küresel şartlarına göre; düşünerek, tasarlayarak sürekli gelişen ve büyüyen bir Türkiye hayaliyle yetiştiriyoruz" dedi.Işıkhan, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı ile işverenlere çalışan sayısının yüzde 50'sine kadar kontenjan kullanmalarına imkân sağlayacaklarını dile getirdi. Işıkhan, "160 fiili güne kadar sürecek programlarla katılımcılar, teorik ve pratik bilgileri bir arada alacaklar ve program sonunda kazandıkları yetkinlikleri hemen uygulama fırsatı bulacaklar" dedi.Işıkhan imzalanan protokollerle kadın istihdamının ön plan aldıklarını vurgulayarak, "2007 ila 2023 yılları arasında kadınlarımızın işgücüne katılım oranını tam 12,7 puan artırarak OECD ülkeleri arasında birinci olduk. Aynı dönemde kadınların istihdam oranını da 10,3 puan artırdık ve bu alanda da dördüncü durumdayız. Şubat ayında Sayın Emine ERDOĞAN hanımefendinin teşrifleriyle hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Programımız ile 485 bin kadını çalışma hayatına kazandırdık. On ikinci Kalkınma Planında 2028 yılında yüzde 40,1 olarak hedeflediğimiz kadın işgücüne katılma oranına ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız."Işıkhan, kayıt dışı istihdam konusunda da, işgücü piyasasının ihtiyaçlarının karşılanması ve yabancıların kayıtlı çalışmalarının artırılması amacıyla "çalışma izinlerine ilişkin reform" düzenlemeleri yaptıklarını belirtti. Işıkhan, "Türkiye Techvisa Programı" kapsamında, start-up kurmak isteyen yabancılara, hızlandırılmış ve istisnai usule tabi çalışma izni süreçleri sunarak ilk başvuruda 3 yıla kadar çalışma izni düzenlenmesine yönelik uygulamayı başlattıklarını anımsattı. Işıkhan, istihdamda önceliğin Türk vatandaşlarında olduğuna vurgu yaparak "Kendi işgücü arzımızın yeterli olmadığı hallerde, uluslararası işgücünün tamamlayıcı etkisinden istifade ediyoruz" dedi.Bakan Işıkhan, toplantı öncesinde gazetecilerin soruları üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca atanacak olan 30 bin temizlik işçisine ilişkin iddialara yönelik sorulan soruya, "30 bin kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığımıza tahsis ettik onları şartları MEB yapacak. 30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik. Koşullarını zaten valiliklerimiz iş birliği içinde belirliyor" açıklamasında bulundu. Bakanlık kaynakları, sözkonusu 30 bin istihdam içinde Suriyeli'ler başta olmak üzere yabancıların bulunmadığını bildirdi.Bakan Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı'nda (İUP) günlük 566 lira olan harçlığını az bulunmasına ilişkin ise, "Ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz" yanıtını verdi.