THY’den 225 milyon dolar net kar

THY'nin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki toplam gelirleri 3.3 milyar dolar ile salgının dönemin öncesini ifade eden 2019 yılının aynı dönemindeki toplam gelirlerini aştı.

KARGO GELİRLERİNDE YÜZDE 172'LİK ARTIŞ

Toplam gelirin yüzde 39'unu oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 172 artış gösterdi. Salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen THY'nin maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini 2021 yılının dördüncü çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 düşürerek net kar elde etmeyi başardı.

Bunun sonucunda THY'nin nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR) 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 39 artış göstererek 1.242 milyon Dolar, FAVKÖK marjı da 10.3 puan artarak yüzde 37.5 oldu.

13.7 MİLYON YOLCU TAŞIDI

THY'nin geçen yılki yolcu kapasitesi 2019 yılının aynı döneminin yüzde 84'üne ulaşırken, yolcu doluluk oranları 2021 yılının dördüncü çeyreğinde iç hatlarda yüzde 79, dış hatlarda ise yüzde 69 olarak gerçekleşti. Geçen yıl toplam 13.7 milyon yolcu taşındı.

Geniş uçuş ağı, kuvvetli tarife yapısı ve üstün hijyen standartları sayesinde küresel bir havayolu olma kimliğini bu zorlu günlerde daha da sağlamlaştıran THY, bu süreçte kapatılan hatlar yerine diğer kârlı hatlara kapasite kaydırmaları başarı ile gerçekleşti. Aralık sonu itibarıyla 246'sı dar gövde, 104'ü geniş gövde ve 20'si kargo uçağı olmak üzere toplam 370 uçağı bulunan şirket 2021 yılında da Avrupalı network taşıyıcılar arasındaki liderliğini korudu.

EN BÜYÜK BEŞİNCİ KARGO TAŞIYICISI

Salgın sürecinde kargo taşımacılığının katkısı ile kriz dönemini fırsata çeviren ve filosundaki geniş gövde yolcu uçaklarını da Turkish Cargo'nun hizmetine açan THY 2021 yılının verilerine göre kargo pazarında entegratörler hariç dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı oldu. THY'nin iştirakleri ile birlikte yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlıyor.

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