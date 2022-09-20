THY’den Balkanlar ve Güney Avrupa’daki 32 uçuş noktasına özel kampanya

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY'nin başlattığı ve sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcuların İstanbul çıkışlı uçuşlarda 20 Eylül -30 Eylül 2022 tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 1 Kasım 2022 -31 Mart 2023 tarihleri arasında her şey dahil 119 Dolar'dan başlayan fiyatlarla uçabilecekler.

Başlatılan kampanya ile ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada her şey dâhil gidiş-dönüş 119 Dolar'dan başlayan fiyatların THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olduğu ve bilet satış ofisleri ve acentelerde fiyatların değişiklik gösterebileceği belirtilerek yolcuların kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden ve 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi'nden veya satış ofislerinden ulaşılabileceği kaydedildi