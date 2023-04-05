TikTok’a karşı küresel savaş

Dünyada 1.8 milyar aktif kullanıcı, 672 milyon yıllık indirme sayısı, 75 milyar dolarlık değere sahip bir uygulama. 2022 yıllık geliri ise 11.7 milyar dolar gibi devasa bir rakam. TikTok'tan bahsediyoruz... Çinli video paylaşım uygulamasına dünyada resmen savaş açıldı. Birbiri ardına da verileri kötüye kullanma suçlamasıyla cezalar kesiliyor. Veri gizliliği ve güvenliğiyle ilgili endişeler arttıkça TikTok'u cihazlardan yasaklayan ülke sayısı artıyor. Uzmanlar, uygulamanın özellikle devlete ait cihazlara indirildiğinde hassas bilgilerin açığa çıkmasından korkuyor. TikTok'un sahibi olan Çinli teknoloji şirketi Bytedance, bağımsız olarak çalıştıkları konusunda ısrar ediyor ve Çin hükümetiyle veri paylaşmadıklarını belirtiyor. Hatta firma, şu anda ABD kullanıcı verilerini Teksas'ta depolamak için Çin'in ulaşamayacağı bir proje yürütüyor.Çoğu sosyal medya platformu gibi TikTok da kullanıcıların telefonları, kullanım alışkanlıkları ve konumları hakkında bilgi toplayıp üçüncü taraflarla paylaşıyor. Çin yasalarına göre hükümet, yurt dışında tutulan veriler de dahil olmak üzere Çinli firmalardan her türlü veriyi talep edebiliyor. Ancak TikTok, yabancı kullanıcıların verilerini Çin'in dışında tutarak bu tür korkuları yatıştırmaya çalışsa da bu hamle tek başına pek bir şey ifade etmiyor. Geçtiğimiz ay BuzzFeed tarafından hazırlanan bir rapor, Çin merkezli TikTok personelinin Amerikalı kullanıcıların verilerine tekrar tekrar eriştiğini ortaya çıkardı. TikTok'un güvenlik departmanında görevli bir çalışan da "Çin'de her şey görülüyor" ifadesini kullanmıştı.FRANSA Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), ocak ayında veri koruma ihlalleri nedeniyle TikTok'a 5 milyon euro para cezası verdi. Önceki gün de İngiltere çocuk verilerini kötüye kullanmaktan 12.7 milyon sterlin para cezası verdi. Hollanda'da 2021'de ülkenin Veri Koruma Kurumu (DPA), küçük çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a 750 bin euro para cezası vermişti.4 Nisan'da, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'u federal hükümete ait tüm cihazlarda yasakladı. Başsavcılık tarafından yayınlanan bir bildiride, TikTok'un "kapsamlı kullanıcı verilerinin toplanması ve yabancı bir hükümetin Avustralya yasalarıyla çelişen işlemlere maruz kalması" nedeniyle güvenlik ve gizlilik riskleri oluşturduğu belirtildi.Mart sonunda TikTok'un devlet tarafından kamu görevlilerine verilen akıllı telefonlardan yasaklanacağını açıkladı.16 Mart'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Oliver Dowden, Avam Kamarası'na yaptığı açıklamada, uygulamanın resmi devlet cihazlarında derhal yasaklandığını duyurdu. Yasak, Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan ve "hassas hükümet verilerine belirli platformlar tarafından nasıl erişildiği ve kullanıldığı konusunda bir risk olabileceğini" tespit eden bir rapora dayanıyor.Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi, siber güvenlik endişelerini gerekçe göstererek TikTok'u personel cihazlarında yasakladı. Ayrıca parlamento üyeleri ve personelinin uygulamayı kişisel cihazlarından kaldırmaları 'şiddetle' tavsiye edildi. Avrupa Komisyonu, personelinin Çin siber güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok kullanmasını yasakladı24 Mart'ta Fransız hükümeti, 2.5 milyon memurun iş telefonlarına TikTok, Netflix ve Instagram gibi eğlence amaçlı uygulamaların yüklenmesini ve kullanılmasını yasakladı. Bağlayıcı talimatla bildirilen yasak, hemen yürürlüğe girdi.Hollanda İçişleri Bakanlığı, hükümet tarafından dağıtılan telefonlarda "Hollanda'yı veya Hollanda çıkarlarını hedef alan saldırgan bir siber programa sahip ülkelerden" gelen tüm uygulamaların kullanılmasını caydırdı. TikTok'u adıyla tanımlamadı, ancak tavsiye, ulusal istihbarat teşkilatı AIVD tarafından Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerden gelen uygulamaların yüksek casusluk riski taşıdığı uyarısında bulunan bir değerlendirmenin ardından geldi.23 Mart'ta Norveç parlamentosu, ülkenin Adalet Bakanlığı'nın uygulamanın devlet çalışanlarına verilen telefonlara yüklenmemesi gerektiği konusunda uyarmasının ardından Tiktok'u çalışma cihazlarından yasakladı.Belçika, 10 Mart'ta siber güvenlik, mahremiyet ve yanlış bilgilendirme konusundaki endişeleri gerekçe göstererek TikTok'u Belçika federal hükümetinin sahip olduğu veya ücretini ödediği cihazlarda en az altı ay süreyle yasakladığını duyurdu.6 Mart'ta Danimarka Savunma Bakanlığı, casusluk riski endişesi ile bir siber güvenlik önlemi olarak "uygulamanın resmi birimlerde kullanılmasını yasaklayacağını" duyurdu.ABD veri güvenliği endişeleri nedeniyle TikTok'u federal cihaz ve sistemlerden silmeleri için devlet kurumlarına mart ayı sonuna kadar süre verdi. 50 ABD eyaletinin yarısından fazlası, uygulamayı kamu cihazlarında yasakladı. Hem FBI hem de Federal İletişim Komisyonu, ByteDance'in TikTok kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği konusunda uyardı.28 Şubat'ta TikTok'un devlet tarafından verilen tüm cihazlarda yasaklandığını duyurdu ve uygulamanın gizlilik ve güvenlik için kabul edilemez bir risk oluşturduğunu söyledi. Gelecekte çalışanların uygulamayı indirmesi de engellenecek.Yeni Zelanda, 17 Mart'ta TikTok'un ay sonunda hükümet milletvekillerinin telefonlarından yasaklanacağını duyurdu.Hindistan, gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'a ve mesajlaşma uygulaması WeChat dahil düzinelerce diğer Çin uygulamasına 2020'de yasak getirdi. Yasak Ocak 2021'de kalıcı hale getirildi.Aralık 2022'de FBI'ın, TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturduğu uyarısının ardından Tayvan, TikTok'a kamu sektörü yasağı getirdi. PAKISTANPakistan makamları TikTok'u 2020'den bu yana en az dört kez geçici olarak yasakladı.