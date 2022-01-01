TL’ye dönüşüm için esnek uygulama





TALEP MÜŞTERİ VE BANKALARDAN



Edinilen bilgiye göre saat 11:00'de açıklandığında volatilitenin yüksek olduğu müşteri ve bankaların da bu yönde bir talebi olduğu belirtildi. Saat 14.00'de çevirmek isteyenler için bazen kurun düşük kalabildiğini anlatan uzmanlar, saat 11:00'spekülasyonun da olduğunu dile getirdiler. Değişiklikle daha şeffaf olacağını gün içine yayılacağını kaydeden uzmanlar, "Esnek bırakılıyor. Saat 14.20'de geldi saat 14.00'deki kur geçerli olacak" değerlendirmesini yaptılar.