Türkiye dünyadan daha güçlü toparlanacak





PANDEMİDE EN HIZLI TOPARLANAN ÜLKE OLDUK

OECD'nin ülkelerin GSYH endeksleri karşılaştırmasına göre, Türkiye pandemi etkisinden en hızlı toparlanan ülke olarak öne çıktı. İstihdam rakamlarında da Türkiye salgında yaşadığı kayıpları telafi eden ülkelerin başında geliyor. Buna göre, 2020'nin ilk çeyreğinde 25.2 milyon olan istihdam, 4 milyon 633 bin kişi artarak, 2021 üçüncü çeyrekte 29.9 milyona çıktı.