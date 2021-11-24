Türkiye’den dikkat çeken F-16 hamlesi: Seri üretim başlıyor...

AYNI ANDA 200 UÇAKLA EĞİTİM İMKANI

Podun seri üretimine yönelik yakın zamanda olumlu gelişmeler yaşandığını aktaran Korkut, "Bir süredir garantisi de tamamlanmak üzere olan bu projenin seri üretimini bekliyorduk ki bu karar yakın zamanda çıktı. 60 podu, artık ismi F-16 Mühimmat Eğitim Podu (F-16 MEP) olarak isimlendirdiğimiz proje kapsamında Silahlı Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Burada model, SDT ana yükleniciliği ve TUSAŞ alt yükleniciliği şeklinde gerçekleşecek." dedi.

F-16'lara entegre edilen podun havadan havaya menzilinin yaklaşık 180, hava-yer menzilinin ise 360 kilometrenin üstünde olduğunu ifade eden Korkut, bu podlar kullanılarak 200 uçağın dahil olabildiği bir veri bağı oluşturulduğunu bildirdi. Korkut, bu podlar kullanılarak sağlanan eğitim olanaklarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu uçaklar havaya kalktıklarında birbirlerini görebiliyorlar. Bu kol içi bir veri bağı ama yer istasyonu da eş zamanlı olarak uçakların bütün manevralarını izleyebiliyor. Sadece manevralarını değil, uçakların tanziri silah angajmanlarını da izliyor ve bu angajmanların olumlu veya olumsuz vurdu/vurmadı şeklinde neticelerini de sistem doğrudan otomatik olarak belirliyor. Dolayısıyla bu pod Hava Kuvvetlerimizin pilotlarının eğitimlerinde çok ciddi bir rol üstleniyor. Sadece pilot eğitiminde değil, yeni silahların doktrinlerinin geliştirilmesi konusunda da ciddi bir yardımcı. Havada bütün bunlar olurken uçağa da bir göbek bağıyla bağlı yani uçağın seyrüsefer sistemlerinden de bilgi alabiliyor, kendi üzerinde INS veya GPS olduğu için kendi konum bilgisini de yaratıp bunu da kullanabiliyor. Bu tamamen isteğe bağlı. Aynı zamanda komuta merkezinde bütün bu eğitim, tatbikat izlenirken yapılması, yapılmaması gerekenler ayrılırken bunlar aynı zamanda kaydediliyor ve eğitim sonrasında bir değerlendirme yapma imkanı Hava Kuvvetlerimize sağlanmış oluyor."

Ömer Korkut, bu podlar sayesinde pilotların manevra kabiliyetleri ve angajman yeteneklerinin geliştirilmesinin ve yeni silahların etkin şekilde kullanılmasının sağlanacağını dile getirdi.