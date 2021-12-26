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Giriş Tarihi: 26.12.2021 06:37 Son Güncelleme: 26.12.2021 07:04

Türkiye'nin en büyük pazarı kuruluyor! 25 bin firmadan indirim harekâtı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Türkiye’nin en büyük pazarı kuruluyor! 25 bin firmadan indirim harekâtı

Yılın son günlerinde döviz kurlarında meydana gelen düşüşün fiyatlara indirim olarak yansıması beklenirken, Türkiye'nin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com da 25 bin firma ve 25 milyondan fazla ürünle indirim için harekete geçti. PttAVM.com geçtiğimiz yıl başlattığı "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" kampanyası kapsamında, bu pazar gününden başlayarak yılın ilk ışıklarına kadar tüm sektörlerde büyük indirimler yapacak. PttAVM.com'un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Piyasaların normalleşmeye başlaması her sektörü etkilediği gibi bizleri de olumlu etkileyecek. Döviz kurunda meydana gelen düşüş fiyatlarda etkisini gösterecek. Tüm sektörlerde üreticiler bu yıldan kalan ürünlerini bitirmek için platformumuzda buluşacak" dedi.

Döviz kurlarında aşağıya doğru yaşanan hareket e-ticaret sektörüne de indirim olarak yansıyacak. Bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan Çevikoğlu, dünya genelinde indirim ayı olarak görülen Kasım ayından ne sektörün ne de vatandaşların umduğunu bulamadığını belirterek, "Son indirim dönemi aslında kimseyi mutlu etmedi. Bunda gerek döviz kurlarındaki oynaklık gerekse de tedarikçilerin tatmin etmeyen indirimleri etkili oldu" diye konuştu.



TÜRKİYE'YE ÖZGÜ İNDİRİM DÖNEMİ BAŞLATTIK

"Black Friday, Efsane Cuma" gibi isimlerle her yıl kasım ayında düzenlenen kampanyaları hatırlatan Çevikoğlu, "Geçtiğimiz yıl bize özgü bir indirim dönemi başlattık.



Ülkemizin kendine özgü indirim gününün olmasını istedik ve her yılın son pazar gününü 'Yılın Son Pazarı, Türkiye'nin Pazarı' olarak ilan ettik. Oldukça sevildi. Bu uygulamayı bu yıl da büyük indirimlerle devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula



YILBAŞI ALIŞVERİŞLERİ ŞİMDİDEN ARTTI

Geçtiğimiz yıl pandemi döneminin yasakları içerisinde bir yılbaşı geçtiğini söyleyen Çevikoğlu, "Bu yıl daha farklı bir yıl sonu bizleri bekliyor. Alışverişler, hediyeleşmeler daha aktif olacak.



Bunun etkisini şimdiden artan talepten görüyoruz. 26 Aralık günü çok ilgi çekecek indirimlerimizle yeni yılın ilk ışıklarına kadar firmaların stoklarını eriteceği yeni bir sürece öncülük edeceğiz" dedi.



MUHTEMEL FIRSATÇILIĞA KARŞI YAKIN TAKİP

Kampanyanın kapsamına dair bazı bilgileri de paylaşan Çevikoğlu, "Tüketicileri yüzde 25'ten yüzde 70'lere varan indirimlerle buluşturacağız. Kampanyamız pazar günü başlayacak ve yeni yılın ilk ışıklarına kadar sürecek.

Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula



Bu dönem vatandaşlarımız için de, pazar yerimizde faaliyette olan satıcılarımız için de bir fırsat olacak. Öte yandan indirim noktasında muhtemel fırsatçılıkları da yakından takip edeceğiz" diye konuştu.

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Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
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Türkiye'nin en büyük pazarı kuruluyor! 25 bin firmadan indirim harekâtı
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