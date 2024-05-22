Tüyolarla yatırım yapılmaz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara yönelik yatırım uyarısında bulunarak, "Birileri size çok yüksek getiri vadediyorsa, mutlaka o son derece riskli bir faaliyettir. Uyarı açısından söylüyorum, tüyolar ve duyumlarla hareket etmeyelim, gelin Sermaye Piyasası Kurulumuzun Finansal Okuryazarlık Platformu'na uğrayın ve eğitim alın" dedi.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) koordinasyonunda kurulan Finansal Okuryazarlık Platformu'nun tanıtımında konuşan Şimşek, SPK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın, finansal okuryazarlığın müfredata temel bir alan olarak konulması hususunu çalıştığını bildirerek, "Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla da özellikle ev kadınlarının, genel anlamda hepimizin finansal okuryazar olması konusunda ne yapılabileceği yönünde protokol çalışması var" dedi. Borsada 8.6 milyon ve sermaye piyasalarında işlem yapan 12 milyon kişi olduğunu aktaran Şimşek, "Bunlar önemli rakamlar. Belki Batı'daki kadar değilse de büyük rakamlar. Borsadaki yatırımcı sayısı 2020'de 1.9 milyon kişiymiş. Şu anda çok ciddi artış var. Benzer şekilde mesela dört büyük kripto platformuna bakarsanız, burada da 2020'de 1.7 milyon kişinin hesabı varken, şu anda 18.2 milyon kişiye çıktı. Birden fazla platformda aynı kişinin hesabı olabilir. Bunlar gerçek anlamda finansal okuryazarlığı gerektiren alanlar" diye konuştu.SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Finansal Okuryazarlık Platformu'nu kadın ve gençler başta olmak üzere hemen her kesime finansal konularda temel bilgileri vermek için oluşturduklarını söyledi. Finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına yönelik yeni bir platformu hayata geçirdiklerini belirten Gönül, söz konusu platform ile finansal okuryazarlık bilincinin Türkiye'de artırılmasını amaçladıklarını belirtti ve ekledi: "Bu kapsamda platformu özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere hemen her kesime finansal konularda temel bilgileri vermek için oluşturduk. Bu projenin ana amacının özellikle ev hanımları ve gençler arasında bilgi ve beceri gelişimini teşvik etmek. Aynı zaman bu doğrultuda kapsamlı bir program olmasını da amaçlıyoruz."