Twitter savaşında 2. perde açıldı: Elon Musk’a karşı zehir hapı uygulanacak!

Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olarak bilinen ve son yıllarda yaptığı teknolojik atılımlar ile adından sıkça söz ettiren SpaceX kurucu ve TESLA CEO'su Elon Musk'un Twitter'ı da satın almak istiyor. Bu kapsamda; Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC)' bildirim yaptı. Twitter'ın tamamı için hisse başı 54,2 dolarlık teklif yaptı. Bu teklif, 41 milyar dolar rakamına denk geliyor.