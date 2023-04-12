Uçak kadar hızlı tren geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesi kapsamında duyurduğu İstanbul-Ankara arası Süper Hızlı Tren yapılacağı müjdesinin detayları netleşmeye başladı. Yeni yapılacak Süper Hızlı Tren (SHT) hattı ile birlikte 350 kilometrelik hıza ulaşılabilecek. Şu anda YHT ile yapılan seyahatler ortalama 4.5 saat sürerken, SHT ile bu süre 1 saat 20 dakikaya düşürülecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hat ile ilgili fizibilite çalışmalarına başlarken, fizibilite çalışmaları sonrasında güzergah, hangi yöntem ile yapılacağı, temel atmanın ne zaman yapılacağı gibi detaylar ortaya çıkacak. İktidara gelmesinden bu yana özellikle ulaşım alanında dev projelere imza atan ve Türkiye'nin alt yapı sorununu ortadan kaldıran AK Parti, çağın hızına uygun bir hattı ülkeye kazandırmış olacak.Ankara-İstanbul arasında mevcutta çalışan Yüksek Hızlı Tren (YHT) maksimum 250 kilometre hıza ulaşabilirken, yeni yapılacak hattın hızı ise 350 kilometreyi bulacak. Böylece şu anda yaklaşık 4.5 saat olan iki şehir arasındaki yolculuk süresi de 80 dakikaya inecek. Süper hızlı tren, uçak yolculuğundan bile avantajlı hale gelecek. Proje kapsamında 70'e yakın tünel, 40 civarında viyadük yapılması gerektiği hesaplanıyor. Hat tamamlandığında günde 240 bin, yılda ise 88 milyona yakın yolcu taşıma kapasitesine ulaşabilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattının da açılmasıyla 11 il birbirine hızlı tren ağıyla bağlı hale geliyor. İzmir-Ankara hattı başta olmak üzere tüm projelerimizi tamamladığımızda bu sayıyı 52'ye çıkartacağız" demişti. Bu kapsamda da bu ay sonunda Ankara-Sivas YHT'nin hizmete açılması için çalışmalar son sürat devam ederken, Ankara-Sivas hattında demir yoluyla seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. Çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmekte olan Ankara-İzmir YHT hattının ise 2025 yılında tamamlanması amaçlanıyor. Ankara-İzmir hattında 14 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 3,5 saate düşürülecek. Çalışmaları hızla devam eden bir diğer proje olan Bandırma- Bursa Yenişehir-Osmaneli YHT hattı ise 2024 yılında tamamlanacak. Halkalı-Çerkezköy YHT hattı (Halkalı-Ispartakule kesimi) ve Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep YHT hattının ise 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.