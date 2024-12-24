Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL oldu

Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplandı. Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık ve üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta gerçekleştirmişti. İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri masaya yatırılmıştı. 19 Aralık'taki toplantıda da tarafların bir rakam telaffuz etmemesi üzerine TÜRKİŞ Başkanlar Kurulu'nu toplayarak işçinin asgari ücret beklentisinin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı olduğunu kamuoyuna açıklamıştı. İşçi'nin yüzde 74'ü bulan bu zam talebiyle asgari ücret 29 bin 583 TL'ye çıkıyordu. Komisyonun dördüncü toplantısının ise yarın ya da cuma günü yapılması bekleniyordu. Ancak sürpriz bir çağrı ile dün akşam gerçekleştirilen Işıkhan başkanlığındaki toplantıya, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılırken, TÜRKİŞ ise yer almadı. TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, talep ettikleri rakamın 29 bin 583 TL olduğuna dikkat çekilerek, belirlenen ücretin kabul edilmeyeceğini kaydedildi.

IŞIKHAN: DENGELİ SEVİYE

Çalışmaların tüm komisyon üyeleriyle birlikte yapıcı bir anlayışla yürütüldüğünü belirten Çalışma Bakanı Işıkhan, şunları söyledi:

Çalışanlarımızın refahını arttıran, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyan ve ülkemizin ekonomik istikrarını ve sosyal kalkınmasını güçlendiren bu süreci hep birlikte başarıyla yönettiğimizi düşünüyorum. İşçi ve işveren temsilcilerimizin önerilerinin yanı sıra, makro ekonomik ve konjonktürel dinamiklerini de değerlendirerek en dengeli seviye belirlenmeye çalışılmıştır.

Bildiğiniz gibi, 2024 yılında asgari ücret, devletimiz tarafından verilen 700 lira asgari ücret desteğiyle birlikte 17 bin 2 lira olmuştu. Şimdi de 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan bin liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

22 YILDA 4 KAT REEL ARTIŞ

Bu rakamlarla net asgari ücrette önceki yıla göre yüzde 30 oranında artış yapmış olduk. Ayrıca 2002 yılından bu yana da asgari ücreti reel olarak 4 katına yakın seviyeye çıkarmış bulunuyoruz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir.





İŞVERENE MALIYETİ 30 BİN 556 TL

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin detayları netleşti. Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu. Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.



ERDOĞAN: ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu belirterek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.