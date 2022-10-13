Zirve 23 gençlerle buluşuyor! ’İzleme izini bırak...’

Türkiye'nin dört tarafından Zirve 23 için gelecek olan gençler, Volkswagen Arena'da buluşacaklar. 23 serüveninin ilk adımı olan Zirve 23'te gençler; etkili liderlerin hikayelerini dinleme imkanı bulacaklar. Program akışında; Ernst & Young Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, Baltaş Grubu Kurucusu Acar Baltaş, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Vakko CEO'su Jaklin Güner, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Cisco CEO'su Didem Duru, Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ozan Mutlu, CNN International Diplomasi Editörü Nic Robertson, İlber Ortaylı ve Demet Akbağ gibi isimler konuşmalarıyla yer alacak. Ayrıca girişimcilerin de kendi hikayelerini ve girişimlerini anlatacakları oturumlarla programdaki konu başlıkları çeşitleniyor olacak.

Konuşmalar; 23'ün 9 liderlik teması çerçevesinde, bir liderin sahip olması gereken yetkinlikler ve duygusal beceri setleri bağlamında ilerleyecek. Bu 9 tema kapsamında; belirsizlik, şüphe, denge, huzur, vicdan, merak, tutku, cesaret ve devrim oturumları gerçekleşecek.