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Haberler Galeri Adana Kozan Seçim Sonuçları | YSK Kozan yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:40

Adana Kozan Seçim Sonuçları | YSK Kozan yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri'nde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adaylarının oy oranları YSK tarafından anbean paylaşılacak. Yayın yasaklarının bitmesinin ardından YSK'nın ilan ettiği veriler anlık olarak sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında yer alacak. Aşağıda yer alan linke tıklayarak YSK Adana Kozan yerel seçim sonuçları 2024 ekranına ulaşabilir, böylece Adana Kozan seçim sonuçları hakkında canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Adana Kozan seçim sonuçları! YSK Kozan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Adana Kozan seçim sonuçları, bu ilçede ikamet eden on binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bulunduğu il ve ilçenin belediye başkanlığı ile mahalle muhtarlığı için oy kullanan seçmenler, Adana Kozan'da seçimi kim kazandı sorusuyla sonuçları takip ediyor. Sizler de aşağıda yer alan linke tıklayarak YSK Adana Kozan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

ADANA KOZAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Adana Kozan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Adana Kozan seçim sonuçları! YSK Kozan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA KOZAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

CHP: Sudiye Gizem Aksoylu

MHP: Mustafa Atlı

İYİ Parti: Kazım Özgan

Yeniden Refah Partisi: Harun Abdullah Baysal

BBP: Gürdal Topal

Zafer Partisi: Gülşah Karaarslan

DSP: Kenan Akın

Adana Kozan Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Adana Kozan seçim sonuçları! YSK Kozan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adana'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Çukurova seçim sonuçları

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Adana Kozan seçim sonuçları! YSK Kozan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA KOZAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Adana Kozan'da CHP Sudiye Gizem Aksoylu, MHP Mustafa Atlı, İYİ Parti Kazım Özgan, Yeniden Refah Partisi Harun Abdullah Baysal, BBP Gürdal Topal, Zafer Partisi Gülşah Karaarslan, DSP Kenan Akın ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adana Kozan seçim sonuçları! YSK Kozan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOZAN MAHALLELERİ

Kozan'da 103 mahalle vardır:

Acarmantaş

Ağlıboğaz

Akarca

Akçalıuşağı

Akdam

Akkaya

Alapınar

Andıl

Arslanlı

Arslanpaşa

Aydın

Ayşehoca

Bağlar

Bağözü

Bağtepe

Boztahta

Bucak

Bulduklu

Cumhuriyet

Çamdere

Çamlarca

Çanaklı

Çandık

Çelenuşağı

Çobanpınarı

Çokak

Çukurören

Çulluuşağı

Çürüklü

Damyeri

Dikilitaş

Dilekkaya

Doğanalanı

Duraluşağı

Durmuşlu

Düzağaç

Enizçakırı

Ergenuşağı

Eskikabasakal

Eskimantaş

Faydalı

Ferhatlı

Gazi

Gedikli

Gökçeyol

Gökgöz

Görbeyaz

Güneri

Hacıbeyli

Hacımirzalı

Hacıuşağı

Hamam

Ilıca

Işıkkaya

Işıklı

İdemköy

Kabaktepe

Kahveli

Kalkumaç

Kapıkaya

Karabucak

Karacaoğlan

Karacaören

Karahamzalı

Karanebili

Kemerköy

Kıbrıslar

Kızıllar

Kızlarsekisi

Köseli

Kuytucak

Kuyubeli

Kuyuluk

Mahmutlu

Mahyalar

Marankeçili

Minnetli

Orçan

Oruçlu

Örendere

Özbaşı

Pekmezci

Postkabasakal

Salmanlı

Şerifli

Şevkiye

Taş

Tavşantepe

Tepecikören

Tufanlı

Tufanpaşa

Turgutlu

Turunçlu

Türkeli

Varsaklar

Velicanlı

Yanalerik

Yarımoğlu

Yassıçalı

Yeniköy

Yukarıkeçili

Yüksekören

Zerdali

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