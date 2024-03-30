Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:40
Adana Kozan Seçim Sonuçları | YSK Kozan yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri'nde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adaylarının oy oranları YSK tarafından anbean paylaşılacak. Yayın yasaklarının bitmesinin ardından YSK'nın ilan ettiği veriler anlık olarak sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında yer alacak. Aşağıda yer alan linke tıklayarak YSK Adana Kozan yerel seçim sonuçları 2024 ekranına ulaşabilir, böylece Adana Kozan seçim sonuçları hakkında canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.