A101 aktüel 2 Mayıs 2024 açıklandı! Çadır, karavan, masa takımı, dik süpürge... A101 Aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

A101 aktüel indirimleri raflarda yerini almak için hazır! Perşembe indirimlerinde elektronik ürünlerin yanında kamp ürünleri çadır, şişme yatak, koltuk geliyor. Haftanın fırsatları takip ediliyor ve alışveriş listeleri hazırlanıyor. Peki, A101 indirimli aktüel ürünler kataloğunda neler var? Yaz sezonu için aktüel ürünler A101 kataloglarında listelendi. İşte, 2 Mayıs A101 katalog...