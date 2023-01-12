Haberler Keşfet BİM 13 Ocak 2023 kataloğu aktüel ürünler raflara geliyor! Yarın BİM aktüel ürünlerde hangi ürünler indirimde?

Giriş Tarihi: 12.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 16:14

BİM 13 Ocak 2023 kataloğu aktüel ürünler raflara geliyor! Yarın BİM aktüel ürünlerde hangi ürünler indirimde?

13 Ocak BİM kataloğu 2023 yayında ve yarın bütün raflara gelecek! Her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler marketlere gelmekte. Bu hafta indirim ürünlerinde çocuk oyuncakları, mutfak ürünleri, nevresim takımı ve lüks minderli mama sandalyesi gibi yüzlerce ürün bulunuyor. 349 TL'ye Hobi olta takımı ile 129 TL'ye balıkçı hobi çantası BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Vatandaşlar bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var sorusunu yöneltmekte. İşte BİM 13 Ocak kataloğu 2023