16 kilo veren incecik kalan Nurgül Yeşilçay siyah mayosuyla mest etti! Sevgilisi öpmelere doyamadı!

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay tatil için Marmaris Bozburun'u seçti. Yakın zamanda 16 kilo veren ve 20'li yaşlarındaki haline dönen Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle hayran bıraktı. Sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'in mavi sularında tekne tatili yapan Nurgül Yeşilçay son olarak tatil pozlarını paylaştı. 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, siyah mayosu ile verdiği pozlarda düzgün fiziği ile dikkat çekti. Sevgilisi Necati Kocabay ile aşk pozunu da paylaşmayı ihmal etmeyen Nurgül Yeşilçay'a beğeni ve yorum yağdı... İşte Nurgül Yeşilçay'ın siyah mayosu ile tekne pozları...