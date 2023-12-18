Giriş Tarihi: 18.12.2023 07:35

90'ların savaşçı prensesi Zeyna'ya yıllar acımadı! İşte Lucy Lawless'in son hali...

90'ların unutulmaz dizisi Zeyna'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi Lucy Lawless yılların azizliğine uğrayan ünlü isimlerden. Şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless son hali ile şaşırtıyor. Bir dönemim savaşçı prensesi Zeyna değişimi ile hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. İşte bir döneme damgasını vuran ve büyük küçük herkesin severek izlediği Zeyna'nın başrol oyuncusu Lucy Lawless'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...