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Haberler Galeri 90'ların savaşçı prensesi Zeyna'ya yıllar acımadı! Lucy Lawless'in son halini görenler şoke oldu!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 05:59 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 07:24

90'ların savaşçı prensesi Zeyna'ya yıllar acımadı! Lucy Lawless'in son halini görenler şoke oldu!

90'ların unutulmaz dizisi Zeyna'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi Lucy Lawless yılların azizliğine uğrayan ünlü isimlerden. Şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless (Zeyna) son hali ile şaşırtıyor. Bir dönemim savaşçı prensesi Zeyna değişimi ile hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. İşte bir döneme damgasını vuran ve büyük küçük herkesin severek izlediği Zeyna'nın başrol oyuncusu Lucy Lawless'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

90’ların savaşçı prensesi Zeyna’ya yıllar acımadı! Lucy Lawless’in son halini görenler şoke oldu!

90'ların unutulmaz dizisi Zeyna'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi Lucy Lawless yılların azizliğine uğrayan ünlü isimlerden. Şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless (Zeyna) son hali ile şaşırtıyor.

90’ların savaşçı prensesi Zeyna’ya yıllar acımadı! Lucy Lawless’in son halini görenler şoke oldu!

Lucy Lawless yani Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başarmıştı.

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90’ların savaşçı prensesi Zeyna’ya yıllar acımadı! Lucy Lawless’in son halini görenler şoke oldu!

1995-2001 yılları arasında Yeni Zelanda'da çekilen dizinin başrollerinde Lucy Lawless (Zeyna) ve Renêe O'Connor (Gabrielle) yer almıştı.

90’ların savaşçı prensesi Zeyna’ya yıllar acımadı! Lucy Lawless’in son halini görenler şoke oldu!

İşte bir döneme damgasını vuran ve büyük küçük herkesin severek izlediği Zeyna'nın başrol oyuncusu Lucy Lawless'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

90’ların savaşçı prensesi Zeyna’ya yıllar acımadı! Lucy Lawless’in son halini görenler şoke oldu!

Lucy Lawless kimdir?

Yeni Zelandalı oyuncu ve şarkıcıdır. Uluslararası başarı kazanmış televizyon dizisi Zeyna: Savaşçı Prenses'te 1995'ten 2001'e kadar başrolde oynadığı Xena karakteriyle tanınmıştır.

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