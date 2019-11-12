Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'yı bir de şimdi görün! Lucy Lawless (Zeyna) değişimi ile dikkat çekiyor...

90'ların unutulmaz karakteri 'yı bir de şimdi görün! (Zeyna) değişimi ile dikkat çekiyor...

'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi yılların azizliğine uğrayan ünlü isimlerden. Şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Zeyna'ya hayat veren ile şaşırtıyor. 1995-2001 yılları arasında 'da çekilen dizinin başrollerinde Lucy Lawless (Zeyna) ve Renêe O'Connor (Gabrielle) yer almıştı. Lucy Lawles yani Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki Zeyna'nın son halini merak ediyor musunuz? İşte bir döneme damgasını vuran ve büyük küçük herkesin severek izlediği Zeyna'nın başrol oyuncusu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 17:03
90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'yı bir de şimdi görün! Lucy Lawless (Zeyna) değişimi ile dikkat çekiyor...

'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi yılların azizliğine uğrayan ünlü isimlerden. Şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Zeyna'ya hayat veren ile şaşırtıyor. 1995-2001 yılları arasında 'da çekilen dizinin başrollerinde Lucy Lawless (Zeyna) ve Renêe O'Connor (Gabrielle) yer almıştı. Lucy Lawles yani Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki Zeyna'nın son halini merak ediyor musunuz? İşte bir döneme damgasını vuran ve büyük küçük herkesin severek izlediği Zeyna'nın başrol oyuncusu ve sizin için derlediğimiz ...

90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'yı bir de şimdi görün! Lucy Lawless (Zeyna) değişimi ile dikkat çekiyor...

FAHRİYE EVCEN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'yı bir de şimdi görün! Lucy Lawless (Zeyna) değişimi ile dikkat çekiyor...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'yı bir de şimdi görün! Lucy Lawless (Zeyna) değişimi ile dikkat çekiyor...

EMİNA JAHOVİC

90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'yı bir de şimdi görün! Lucy Lawless (Zeyna) değişimi ile dikkat çekiyor...
90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'yı bir de şimdi görün! Lucy Lawless (Zeyna) değişimi ile dikkat çekiyor...

FİLİZ AKIN

90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'yı bir de şimdi görün! Lucy Lawless (Zeyna) değişimi ile dikkat çekiyor...
BİZE ULAŞIN