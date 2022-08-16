Acemi Cadı’nın Tuğçe’si Billur Yazgan şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Evlendi, anne oldu... İşte Billur Yazgan’ın son hali!

Acemi Cadı'nın kötü kalpli Tuğçe'si Billur Yazgan, aradan geçen 16 yılda neredeyse hiç değişmedi. Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren ve oğlunun bakımıyla kendi ilgilenen Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Acemi Cadı'nın Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Billur Yazgan'ın son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte şimdilerde 35 yaşında olan Billur Yazgan güzelliğinden hiç bir şey kaybetmedi. İşte Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan'ın son hali...