Aşk-ı Memnu’nun fettan hizmetçisi Katya artık sarışın! 49 yaşındaki Ufuk Kaplan’ın yeni imajı olay oldu!

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk- ı Memnu dizisi bir döneme damga vurmuştu. Tekrar bölümleriy bile izlenme rekorları kıran dizinin oyuncuları da sosyal medyada merak konusu oluyor. Aşk- ı Memnu da Katya olarak tanıman oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali ise sosyal medyayı salladı.