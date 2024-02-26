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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçisi Katya artık sarışın! 49 yaşındaki Ufuk Kaplan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 26.02.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:16

Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçisi Katya artık sarışın! 49 yaşındaki Ufuk Kaplan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Adını unutulmazlar arasına yazdıran Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları da hala hafızalarda. Aşk- ı Memnu'nun Katya'sı olarak tanımam oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali ağızları açık bıraktı. Ufuk Kaplan, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali...

Aşk-ı Memnu’nun fettan hizmetçisi Katya artık sarışın! 49 yaşındaki Ufuk Kaplan’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal kaya2nın başrollerini paylaştığı Aşk- ı Memnu dizisi bir döneme damga vurmuştu. Tekrar bölümleriy bile izlenme rekorları kıran dizinin oyuncuları da sosyal medyada merak konusu oluyor. Aşk- ı Memnu da Katya olarak tanıman oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali ise sosyal medyayı salladı.

Aşk-ı Memnu’nun fettan hizmetçisi Katya artık sarışın! 49 yaşındaki Ufuk Kaplan’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Adını unutulmaz diziler arasına yazdırmaya başaran Aşk-ı Memnu dizisi oyuncularıyla da hala hafızalarda. Unutulmaz bölümleriyle akıllara kazınan dizide Katya rolüyle dikkat çeken Ufuk Kaplan'ın yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı.

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Aşk-ı Memnu’nun fettan hizmetçisi Katya artık sarışın! 49 yaşındaki Ufuk Kaplan’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Aşk-ı Memnu diziside kızıl olan saçlarını sarıya botan Ufuk Kaplan'ın son hali sosyal medyayı salladı.

Aşk-ı Memnu’nun fettan hizmetçisi Katya artık sarışın! 49 yaşındaki Ufuk Kaplan’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı

49 yaşındaki Ufuk Kaplan, dizideki rolüyle hafızlardan hiç çıkmadı. Ünlü isim sosyal medya hesabıInstagram'dan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Aşk-ı Memnu’nun fettan hizmetçisi Katya artık sarışın! 49 yaşındaki Ufuk Kaplan’ın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Öte yandan Ufuk Kaplan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Aşk-ı Memnu oyuncuları hakkında samimi açıklamalarda bulunan Katya Ufuk Kaplan en çok merak edilen "Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasında dizinin çekildiği dönemde yakınlaşma olup olmadığı" sorusuna da yanıt vermişti.

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