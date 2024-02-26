Giriş Tarihi: 26.02.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
14:16
Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçisi Katya artık sarışın! 49 yaşındaki Ufuk Kaplan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı
Adını unutulmazlar arasına yazdıran Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları da hala hafızalarda. Aşk- ı Memnu'nun Katya'sı olarak tanımam oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali ağızları açık bıraktı. Ufuk Kaplan, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali...